AP: США намерены требовать от всех иностранцев справку о вакцинации при въезде в страну

Власти США с 22 января намерены распространить требование о предоставлении сертификата о вакцинации на иностранцев, пересекающих сухопутную границу страны по необходимости, а не в целях туризма. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Как поясняет агентство, к этой категории относятся граждане иностранных государств, вынужденные пересекать границу по служебным причинам, такие как дальнобойщики, представители иностранных государств и их органов по борьбе с различными чрезвычайными ситуациями. К лицам с видом на жительство правило не относится. Сертификат, согласно источнику, будет требоваться и при пересечении водных границ. Детали будут официально обнародованы позднее.

8 ноября США начали требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса. Принимаются только справки о прививке препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).