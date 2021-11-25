Спикер НС Армении в Санкт-Петербурге встретился с региональным директором МФОКККП

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян и председатель Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам В.Варданян 25 ноября в рамках проходящей в Санкт-Петербурге международной конференции “Глобальная интеграция и цели устойчивого развития здравоохранительных услуг” встретились с Европейским региональным директором Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКККП) Биргитт Эббесен.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече обсуждались послевоенный гуманитарный кризис в Арцахе и роль организации в его разрешении. Региональный глава МФОКККП выразила удовлетворение законодательством Армении, касающимся федерации. Она сообщила о разработке аналогичного модельного закона СНГ.

Обсуждалась роль МФОКККП в развитии потенциала Общества Красного Креста Армении. А.Симонян особо отметил важность прямого представительства международных организаций в Арцахе. На встрече также затронут предстоящий визит генерального секретаря МФОКККП в Армению. Председатель НС выразил готовность принять генсека и обсудить с ним приоритеты повестки дня.