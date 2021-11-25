Китай заявил о готовности противостоять давлению совместно с Ираном

Китай готов совместно с Ираном противостоять политике односторонних действий и травле, а также отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела, как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялся в среду в формате видеоконференции.

"Китай не намерен экспортировать свою модель развития, но надеется послужить примером для таких стран, как Иран, которые хотят ускорить развитие и при этом сохранить независимость", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

По его словам, "Китай готов сотрудничать с Ираном, чтобы противостоять любой политике односторонних действий и травле, отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела и защищать международную справедливость и беспристрастность".

Он отметил, что Китай ценит поддержку Ираном инициативы глобального развития, которую выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, готов работать с Ираном над реализацией плана всестороннего сотрудничества двух стран и способствовать достижению новых результатов их стратегического партнерства.

"Правительство Китая решило передать Ирану еще одну партию вакцин, чтобы выразить свою дружбу к иранскому народу", - указал министр.