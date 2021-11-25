В случае разблокирования перевозки будут осуществляться на основе международных соглашений: Захарова







Как сообщает



«Мы за последовательную реализацию договоренностей на высшем уровне, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Речь идет также о разблокировке экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Трехсторонняя рабочая группа является сопредседательством заместителей премьер-министров трех стран по этим важным вопросам. Весь комплекс этих вопросов обсуждался с вице-премьером России Алексеем Оверчуком во время его визитов в Ереван и Баку. Мы видим хорошие перспективы для разблокировки общения, конечно, при соблюдении баланса интересов всех сторон. Мы исходим из того, что международные перевозки по вновь открывшимся маршрутам будут осуществляться на основе международных соглашений, национального законодательства Армении, Азербайджана», - сказала Захарова. ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Международные перевозки по возможным возобновляемым маршрутам на Южном Кавказе будут осуществляться в соответствии с международными соглашениями и национальным законодательствам Армении и Азербайджана.Как сообщает «Арменпресс» , об этом заявила на пресс-конференции представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, будет ли таможенный контроль осуществляться на дорогах или нет, если транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном будет иметь место.«Мы за последовательную реализацию договоренностей на высшем уровне, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Речь идет также о разблокировке экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Трехсторонняя рабочая группа является сопредседательством заместителей премьер-министров трех стран по этим важным вопросам. Весь комплекс этих вопросов обсуждался с вице-премьером России Алексеем Оверчуком во время его визитов в Ереван и Баку. Мы видим хорошие перспективы для разблокировки общения, конечно, при соблюдении баланса интересов всех сторон. Мы исходим из того, что международные перевозки по вновь открывшимся маршрутам будут осуществляться на основе международных соглашений, национального законодательства Армении, Азербайджана», - сказала Захарова.