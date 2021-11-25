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Армения обратилась к России с просьбой поддержать нормализацию армяно-турецких отношений: Захарова

Армения обратилась к России с просьбой поддержать нормализацию армяно-турецких отношений: Захарова
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Армения обратилась к России с просьбой о посредничестве в отношениях между Ереваном и Анкарой.

Как сообщает «Арменпресс», Захарова заявила об этом, отвечая на вопрос, обсуждала ли Россия вопрос нормализации армяно-турецких отношений с Турцией, учитывая, что Армения проинформировала Россию о своей готовности к урегулированию отношений без предусловий.

«Могу подтвердить, что Армения обратилась с просьбой о посредничестве в отношениях между Ереваном и Анкарой. Россия, как вы знаете, заинтересована и приложила усилия для нормализации армяно-турецких отношений, наша страна готова всячески это поддерживать в будущем. Мы считаем, что запуск этого процесса, безусловно, будет способствовать сближению обществ в регионе, созданию атмосферы добрососедства и доверия, что особенно актуально сегодня. Мы обязательно сообщим вам, когда появится новая информация, но, конечно, если она не нанесет вреда самому переговорному процессу, учитывая его чувствительность», - заключила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РА Ваан Унанян отметил, что ряд международных партнеров, в том числе союзная Россия, заявили о своей готовности поддержать процесс нормализации армяно-турецких отношений. По его словам, в ходе переговоров с российскими партнерами Армения заявила, что готова к нормализации отношений без предусловий.
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