Правительство Италии одобрило ужесточение мер по борьбе против распространения COVID-19 и объявило о создании нового вида санитарных пропусков. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ANSA.

Новый документ, получивший название Super Green Pass, будет действовать с 6 декабря по 15 января. При необходимости власти могут решить использовать его и дальше.

"Супер-пропуск" будут выдавать на девять месяцев. Получить его смогут только вакцинированные и недавно переболевшие COVID-19.

Уже существующий "базовый" пропуск - Green Pass - будут выдавать невакцинированным на основании отрицательного теста на коронавирус.

Super Green Pass будет нужен в мало затронутых вирусом частях страны, чтобы посещать спектакли, концерты, стадионы, ночные клубы, публичные мероприятия, а также бары и рестораны, расположенные в помещениях. Предполагается, что таким образом власти защитят относительно свободные от COVID-19 зоны от быстрого распространения накрывающей Европу очередной волны заболевания.

Базового Green Pass будет достаточно, чтобы пользоваться общественным транспортом, ходить на работу в офис, останавливаться в гостиницах.

С 15 декабря вакцинация от COVID-19 станет обязательной еще для нескольких профессий, в частности, для военных, полицейских, административного персонала в сфере здравоохранения. Для медицинского персонала станет обязательной третья, бустерная, доза вакцины.