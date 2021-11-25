Правительство снова выделило средства на оперативное решение приоритетных проблем Сюникской области

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Правительство приняло решение о выделении средств администрации Сюникской области для оперативного реагирования на выявленные проблемы. Согласно обоснованию, вследствие боевых действий ряд населенных пунктов Сюникской области Армении стали приграничными, вследствие чего возникли требующие решения ряд неотложных и социальных проблем. Соответственно, для решения приоритетных проблем области, а также реализации наиболее актуальных социальных и жизненно важных для населения проектов Фонду инвестиций и развития Сюникской области планируется на этом этапе выделить 400 млн драмов для вложения в инфраструктуру регионального и общинного подчинения.

Правительство приняло решение выделить средства населению Арцаха на покрытие расходов на электроэнергию, газоснабжение и коммуникацию за декабрь 2021 года, а также на финансирование зарплат, пособий, пенсий, расходов на здравоохранение за декабрь, предусмотренных госбюджетом Республики Арцах на 2021 год. Сумма составляет 13 млрд 533 млн драмов.

Правительство одобрило законопроект “О внесении изменений и дополнений в закон «Об общем образовании»”. Предлагаемые изменения и дополнения касаются следующих ключевых областей: аттестация учителей, внедрение новых инструментов поощрения и профессионального развития, закрепление более гибких и эффективных подходов к управлению общим образованием, уточнение эффективных и ориентированных на учениках механизмов обучения в процессе инклюзивного образования, закрепление действующих требований к содержанию общего образования. В законопроекте процесс управления школой разделен на две основные части: образовательную и административно-экономическую.

Коснувшись законодательной инициативы, Никол Пашинян отметил, что в сфере общего образования происходят серьезные и принципиальные реформы. “И принятием этого закона, думаю, у нас будут очень большие и заметные изменения в сфере общего образования. Во-первых, мы хотим, чтобы директор школы концентрировался на качестве образования, как можно меньше внимания уделяя дверям, окнам, крыше, трубам, плитке и другим вопросам. Для этого мы в первую очередь разделяем управление административной частью школы от управления образовательной частью. Т.е. директор будет заниматься всеми вопросами, которые связаны исключительно с качеством и содержанием образования.

Сгруппированные здания школ будут управляться другим должностным лицом, которое будет называться менеджером или координатором административно-экономической части. Школьные бюджеты на содержание хозяйственных построек будут централизованы. Административный директор будет знать, что в его обязанности входит решение технических и имущественных вопросов, связанных исключительно с обслуживанием здания. То есть директор школы будет заниматься исключительно образованием”, - сказал глава правительства.

Премьер-министр отметил, что руководитель административной части и директор должны назначаться уполномоченным органом в определенном порядке, который будет установлен решением правительства Армении. Сначала должны быть определены, какие результаты требуются от директора школы, а затем соответствующему должности директора лицу должны быть представлены, какими действиями можно достичь этих результатов.

“Назначенные директора будут неприкосновенны в течение одного года. Через год советы получат возможность выразить ему недоверие. Каждые три года результаты их деятельности будут проверены. Если мы увидим, что установленные государством стандарты четко соблюдаются, школа дает качественное образование, то срок деятельности директора будет автоматически продлен”, - сказал Никол Пашинян.

Следующим важным нововведением, по словам главы правительства, является закрепление законом института добровольной аттестации учителей: “Т.е. мы создаем здесь связь, институционализируем, чтобы этот процесс не зависел от решений правительства. Учителя должны знать, что могут подать заявку на повышение зарплаты путем подтверждения своей квалификации”.

Коснувшись реформ инклюзивного образования, Никол Пашинян отметил, что планируется введение новых дополнительных механизмов финансирования: сектор инклюзивного образования также станет формулой предоставления дополнительных ресурсов для финансирования школ.