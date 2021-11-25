Основное внимание уделяется восстановлению транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном: Мария Захарова
15:33, 25 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Россия делает все возможное для укрепления стабильности в регионе Южного Кавказа и нормализации мирной жизни в регионе.
Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила на пресс-конференции представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, имея в виду предстоящую 26 ноября в Сочи встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина.
«Благодаря трехсторонним усилиям соответствующая работа проводится на практике. Что касается встреч на высшем уровне, то, как вы знаете, право комментировать ситуацию принадлежит администрации президента России. Могу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы предпринять шаги по укреплению стабильности, нормализации мирной жизни в регионе, и, конечно же, особое внимание сейчас уделяется восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей», - сказала Захарова.
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