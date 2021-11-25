Новоназначенный посол Руанды в Армении вручил верительные грамоты Армену Саргсяну
14:59, 25 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 25 ноября новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Руанда в Республике Армения Франк Мушио Каманз (резиденция в Москве) вручил верительные грамоты Президенту Армену Саргсяну.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента, отмечая, что Армен Саркисян поздравил новоназначенного посла и пожелал плодотворной работы.
Посол заверил, что приложит все усилия для развития отношений между двумя странами. Он передал Президенту Армении теплые приветствия и наилучшие пожелания Президента Руанды Поля Кагаме.
Президент Саргсян отметил, что у Армении и Руанды много общего, схожая история, обе пережили невзгоды и в то же время имеют много преимуществ, которые могут превратить в успех.
Касаясь возможных направлений сотрудничества, Президент Саргсян сказал, что у двух стран совпадают интересы, достижения Руанды в сфере электронного управления, новейших технологий впечатляют, и сотрудничество в этих областях может быть многообещающим.
Отметив, что будущее Армении связано прежде всего с развитием современных технологий, науки и образования, президент Армении придал важность реализации совместных инновационных исследовательских программ, а также сотрудничеству в сферах высоких технологий и инноваций.
Президент отметил, что Армения и Руанда являются членами Международной организации франкоязычных стран, которая своим мощным потенциалом, мощной платформой для сотрудничества создает большие возможности для совместной работы.
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