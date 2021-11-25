Государство поможет найти работу 50 тысячам социально незащищенных граждан Грузии

В рамках реформы трудоустройства граждан со статусом социально незащищенных, правительство поможет найти работу минимум 50 тысячам человек в 2022 году, заявил вице-премьер, глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили в эфире телеканала Rustavi2.

Реформу по профессиональной переподготовке и трудоустройству социально незащищенных граждан анонсировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По словам премьера, на сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч социально незащищенных и около 200 тысяч из них трудоспособны, но не работают, боясь потерять государственное пособие, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"В 2022 году мы трудоустроим минимум 50 тысяч человек. Хотя амбициозный план предусматривает больше. Надеюсь, что мы сможем подключить к процессу все трудоспособное социально незащищенное население. Они будут наняты как частным сектором, так и государством", - заявил Давиташвили.

По словам вице-премьера, спрос на рабочую силу в частном секторе достаточно высок, хотя бы в том же сельском хозяйстве. Соискатели во многих случаях отказываются работать, опасаясь потерять статус соцнезащищенного и государственное пособие. А новая программа застрахует их от этого, отметил Давиташвили.

Например, гражданам, нанятым на сезонные работы, после завершения сезона государство продолжит выплачивать соцпомощь.

Инициатива будет оформлена на законодательном уровне в начале следующего года. По словам вице-премьера, суть программы не в экономии бюджетных расходов, которые тратятся на социальную помощь, а их более правильное использование.