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Азербайджанцы пытаются собирать личные данные жителей Арцаха: предупреждение СНБ

Азербайджанцы пытаются собирать личные данные жителей Арцаха: предупреждение СНБ
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сказано в сообщении Службы национальной безопасности Республики Арцах, спецслужбы Азербайджана продолжают предпринимать различные попытки сбора личных данных граждан Арцаха в социальных сетях.

«Мы призываем вас воздерживаться от предоставления подозрительных учетных записей организациям или организациям, предлагающим различную помощь в социальных сетях. Чтобы воспользоваться различными социальными программами, передавайте личные данные только в государственные органы. В случае подозрительных заявлений немедленно обращайтесь в Службу национальной безопасности Арцаха», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Службу национальной безопасности Арцаха.
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