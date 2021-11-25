Проведем церемонию достойным образом: Ваагн Хачатурян о похоронах Вано Сирадегяна

ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Подробности передачи тела Вано Сирадегяна представил министр высоких технологий РА Ваагн Хачатрян, который также входит в состав правительственной комиссии, созданной для организации похорон Вано Сирадегяна.



«Похороны состоятся 3–4 декабря. Мне сложно сказать, в какой день тело будет передано в Армению, потому что работы продолжаются», - сказал Ваагн Хачатурян на брифинге с журналистами после заседания правительства, сообщает Арменпресс.



Что касается места захоронения, министр отметил, что были обсуждения, есть семейная договоренность, что нет никаких возражений против захоронения в Коти. На вопрос журналистов, почему Вано Сирадегян не будет похоронен в Пантеоне, Ваагн Хачатрян отметил, что некоторые обстоятельства обсуждались, и было принято решение с их учетом.



«Теперь мы должны суметь правильно организовать и провести церемонию. Моя просьба, чтобы мы вместе смогли провести эту церемонию достойным образом. Правительственная комиссия сделает все, чтобы не было проблем», - сказал Ваагн Хачатурян.



Вано Сирадегян, государственный, партийный, общественный и литературный деятель Республики Армения, скончался 16 октября в возрасте 75 лет. Для организации его похорон была создана правительственная комиссия. По решению последнего, панихида по Вано Сирадегяну состоится 3 декабря с 17:00 до 21:00 в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна. Похороны государственного деятеля намечено на 4 декабря в 12:00 в родном селе Коти.



Траурное шествие отправится из Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна в Коти 4 декабря в 8:00.