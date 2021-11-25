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Польша подарила Армении 201 640 доз вакцины AstraZeneca

Польша подарила Армении 201 640 доз вакцины AstraZeneca
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство иностранных дел Республики Польша передало Министерству здравоохранения Республики Армения 201 640 доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Республики Польша в Армении.

В посольстве высоко оценили сотрудничество с Министерством здравоохранения РА.

В Армении доступны вакцины «Коронавак» (только 2-я доза), «АстраЗенека», «Спутник-В», «Синофарм», «Модерна». Прививки проводят в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. Смена суббота-воскресенье установлена с 10:00 до 16:00. Также могут быть вакцинированы иностранные граждане. Прививки бесплатные.
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