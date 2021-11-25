Польша подарила Армении 201 640 доз вакцины AstraZeneca
14:01, 25 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство иностранных дел Республики Польша передало Министерству здравоохранения Республики Армения 201 640 доз вакцины AstraZeneca.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Республики Польша в Армении.
В посольстве высоко оценили сотрудничество с Министерством здравоохранения РА.
В Армении доступны вакцины «Коронавак» (только 2-я доза), «АстраЗенека», «Спутник-В», «Синофарм», «Модерна». Прививки проводят в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. Смена суббота-воскресенье установлена с 10:00 до 16:00. Также могут быть вакцинированы иностранные граждане. Прививки бесплатные.
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