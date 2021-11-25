Граждане уже проходят повторную вакцинацию: Министерство здравоохранения
13:46, 25 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Всего в Армении проведено 1168000 прививок от коронавируса.
Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян на заседании правительства.
Министр отметил, что они проводят мониторинг и фиксируют даже те случаи, когда граждане обращаются в случае повышения температуры или в других случаях.
«Это нормально, потому что это значит, что вакцина работает, антитела образуются, это нормальная реакция организма. Первую дозу получили 761 820 человек, что составляет 38,1% населения нашей страны. Вторую дозу получили 406 681 гражданин», - сказал Аванесян.
Министр добавила, что уже осуществляют ревакцинацию тех граждан, после полной вакцинации которых прошло 6 месяцев.
Анаит Аванесян отметила, что в течение 1-2 дней будут выработаны четкие правила вакцинации граждан.
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