Австралия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте ОИ в Пекине

Австралия рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Sydney Morning Herald.

"Решение о представительстве (Австралии - ИФ) на зимних Олимпийских играх в Пекине еще не принято", - цитирует газета заявление пресс-секретаря министра спорта страны.

Однако, по данным издания, к дипломатическому бойкоту Игр призывают члены правящей в Австралии Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии. Дипломатический бойкот Олимпиады предполагает, что на нее не приедут официальные лица, но спортсмены могут участвовать.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что дипломатический бойкот Вашингтоном зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году рассматривается как один из возможных вариантов действий.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ни Байден, ни другие официальные представители администрации США, как ожидается, не приедут на в Пекин на Игры. По информации газеты, Байден обеспокоен "действиями КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также нарушением прав человека в Китае в целом".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в знак протеста против нарушения властями Китая прав человека также не исключает возможность дипломатического бойкота Игр, сообщала The Times.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на прошлой неделе подверг идеи о бойкоте Олимпиады критике.

"Олимпийские игры и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине - это площадка для атлетов всего мира, которые являются подлинными и главными участниками предстоящих Игр".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские - 4-13 марта 2022 года.