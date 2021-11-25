Правительство выделило 400 млн драмов на решение чрезвычайных проблем Сюникской области
13:04, 25 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Правительство РА выделило Сюникской области деньги для решения чрезвычайных проблем в регионе.
Как сообщает «Арменпресс», такое решение было принято на заседании правительства 25 ноября.
Министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян отметил, что законопроект предлагает выделить 400 миллионов драмов Инвестиционному фонду развития Сюникской области для решения проблем в области, а также важных и неотложных социальных и жизненно важных для населения вопросов.
«Напомню, что в апреле на эти цели было выделено 500 млн драмов, затем еще 200 млн драмов в сентябре, а теперь уже очередная партия. Еще в январе правительство сообщило, что выделит в этом направлении не менее 1 млрд драмов. Отметим, что выделенная сумма составляет 1,1 млрд драмов. В Сюнике разные ведомства проделали внеплановую работу, но иногда у ведомств возникают трудности с процедурами, с помощью этого метода мы можем решить более неотложные вопросы», - сказал Саносян.
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