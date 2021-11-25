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Правительство выделило 400 млн драмов на решение чрезвычайных проблем Сюникской области

Правительство выделило 400 млн драмов на решение чрезвычайных проблем Сюникской области
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Правительство РА выделило Сюникской области деньги для решения чрезвычайных проблем в регионе. 

Как сообщает «Арменпресс», такое решение было принято на заседании правительства 25 ноября.

Министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян отметил, что законопроект предлагает выделить 400 миллионов драмов Инвестиционному фонду развития Сюникской области для решения проблем в области, а также важных и неотложных социальных и жизненно важных для населения вопросов. 

«Напомню, что в апреле на эти цели было выделено 500 млн драмов, затем еще 200 млн драмов в сентябре, а теперь уже очередная партия. Еще в январе правительство сообщило, что выделит в этом направлении не менее 1 млрд драмов. Отметим, что выделенная сумма составляет 1,1 млрд драмов. В Сюнике разные ведомства проделали внеплановую работу, но иногда у ведомств возникают трудности с процедурами, с помощью этого метода мы можем решить более неотложные вопросы», - сказал Саносян.
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