Арарат Мирзоян проинформировал МИД Израиля о ситуации после недавней агрессии Азербайджана
13:03, 25 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.
В ходе телефонного разговора Арарат Мирзоян представил ситуацию, созданную недавней агрессией Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения.
Собеседники обсудили текущие армяно-израильские отношения и перспективы.
Также были затронуты вопросы, связанные с армянским историческим, культурным и религиозным наследием на Святой Земле.
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