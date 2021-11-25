Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

Арарат Мирзоян проинформировал МИД Израиля о ситуации после недавней агрессии Азербайджана

Арарат Мирзоян проинформировал МИД Израиля о ситуации после недавней агрессии Азербайджана
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

В ходе телефонного разговора Арарат Мирзоян представил ситуацию, созданную недавней агрессией Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения.

Собеседники обсудили текущие армяно-израильские отношения и перспективы.

Также были затронуты вопросы, связанные с армянским историческим, культурным и религиозным наследием на Святой Земле.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]