COVID-19: граждане могут быть вакцинированы через 6 месяцев после получения двух доз вакцины
12:28, 25 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Граждане в Республике Армения могут быть вакцинированы через шесть месяцев после получения двух доз вакцины против коронавируса.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян в беседе с журналистами после заседания правительства.
"Да, через полгода они могут получить стимулирующую дозу вакцинации. Скажу, что сейчас она реализуется, граждане обращаются", - сказал министр.
В Армении доступны вакцины «Коронавак» (только 2-я доза), «АстраЗенека», «Спутник-В», «Синофарм», «Модерна». Прививки проводят в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. Смена суббота-воскресенье установлена с 10:00 до 16:00. Также могут быть вакцинированы иностранные граждане. Прививки бесплатные.
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