COVID-19: граждане могут быть вакцинированы через 6 месяцев после получения двух доз вакцины







Как сообщает



"Да, через полгода они могут получить стимулирующую дозу вакцинации. Скажу, что сейчас она реализуется, граждане обращаются", - сказал министр.



В Армении доступны вакцины «Коронавак» (только 2-я доза), «АстраЗенека», «Спутник-В», «Синофарм», «Модерна». Прививки проводят в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. Смена суббота-воскресенье установлена с 10:00 до 16:00. Также могут быть вакцинированы иностранные граждане. Прививки бесплатные. ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Граждане в Республике Армения могут быть вакцинированы через шесть месяцев после получения двух доз вакцины против коронавируса.Как сообщает «Арменпресс» , об этом сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян в беседе с журналистами после заседания правительства."Да, через полгода они могут получить стимулирующую дозу вакцинации. Скажу, что сейчас она реализуется, граждане обращаются", - сказал министр.В Армении доступны вакцины «Коронавак» (только 2-я доза), «АстраЗенека», «Спутник-В», «Синофарм», «Модерна». Прививки проводят в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. Смена суббота-воскресенье установлена с 10:00 до 16:00. Также могут быть вакцинированы иностранные граждане. Прививки бесплатные.