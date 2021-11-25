Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

COVID-19: граждане могут быть вакцинированы через 6 месяцев после получения двух доз вакцины

COVID-19: граждане могут быть вакцинированы через 6 месяцев после получения двух доз вакцины
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Граждане в Республике Армения могут быть вакцинированы через шесть месяцев после получения двух доз вакцины против коронавируса.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян в беседе с журналистами после заседания правительства.

"Да, через полгода они могут получить стимулирующую дозу вакцинации. Скажу, что сейчас она реализуется, граждане обращаются", - сказал министр.

В Армении доступны вакцины «Коронавак» (только 2-я доза), «АстраЗенека», «Спутник-В», «Синофарм», «Модерна». Прививки проводят в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. Смена суббота-воскресенье установлена с 10:00 до 16:00. Также могут быть вакцинированы иностранные граждане. Прививки бесплатные.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]