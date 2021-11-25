Правительство Армении предоставит Арцаху 13,5 млрд драмов
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Решением правительства РА Республике Арцах будет выделено 13,5 млрд драмов.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство финансов РА, уточняя, что предусмотрено предоставление межгосударственного кредита в размере 12 млрд драмов из госбюджета РА и 1,5 млрд драмов на основе договор дарения. Межгосударственный заем предоставляется правительству Арцаха по процентной ставке 0,001% годовых со сроком погашения 1 января 2025 года.
«Помощь, оказываемая Правительством Республики Армения Республике Арцах, будет предоставлена для оказания населению Арцаха услуг электроснабжения, газоснабжения и связи, как и в 2021 году для финансирования расходов по зарплатам, пособиям, пенсиям, здравоохранению, социальным и образовательным программам, предусмотренным государственным бюджетом в ноябре». Об этом на заседании правительства, представляя проект, сказал министр финансов Армении Тигран Хачатрян, отметив, что с начала года Арцаху было передано содействие в размере более 199 млрд драмов.
Отмечается, что проект решения основан на плане Правительства на 2021-2026 годы. Одно из положений программы направлено на восстановление послевоенной ситуации в Арцахе, активизацию экономической жизни и решение социальных проблем перемещенного населения.
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