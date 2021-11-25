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В Могадишо произошел взрыв

В Могадишо произошел взрыв

По меньшей мере пять человек погибли при взрыве возле школы в четверг в сомалийской столице, городе Могадишо. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на медицинских работников.

"Пока мы знаем о пяти погибших и 23 раненых", - приводит агентство слова сотрудника скорой помощи. В свою очередь сомалийский новостной портал Goobjoog News передал, что среди пострадавших от взрыва - школьники и учителя. По его сведениям, взрыв произошел возле школы в районе Ходан.

Между тем портал Somali Guardian сообщил, что целью террористов была проходившая возле школы автоколонна миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Действовал террорист-смертник. Взрыв был произведен вблизи школы и больницы. От взрывной волны обрушилась часть стен обоих зданий.

Власти уже заявили, что ответственность за террористический акт несет группировка "Аш-Шабаб".


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