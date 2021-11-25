В Арцахе зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом
11:07, 25 Ноябрь, 2021
СТЕПАНАКЕРТ, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 ноября в Республике Арцах проведено 322 исследования, зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает «Арменпресс», Минздрав Арцаха сообщает, что зарегистрировано 3 случая смерти.
В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 129 инфицированных. Врачи оценивают состояние 20 пациентов как крайне тяжелое, 73 - как тяжелое, в том числе молодых. Легкие формы лечатся амбулаторно.
В 2021 году 22169 граждан были обследованы на предмет лабораторного выявления коронавируса, из них у 3721 зарегистрирован положительный результат теста.
Минздрав Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию днем раньше.
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