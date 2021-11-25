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Состоялось мероприятие под названием «Искусство речи. Важная концепция русской культуры».

Состоялось мероприятие под названием «Искусство речи. Важная концепция русской культуры».
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Армении 20-21 ноября состоялось мероприятие мероприятие под названием "Искусство Слова. Важная концепция русской культуры", организованное в рамках проекта "Русское культурное пространство через призму языка", направленного на популяризацию русской культуры и русского языка. К онлайн-мероприятию присоединились представители Армении, России, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Израиля, Индии, Италии и других стран. Участникам была представлена богатая информативная и иллюстративно-методическая методика работы с лексикой русского языка. Особое внимание было уделено наследию В.И. Даля.

Педагоги из 23 стран обсудили актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы.

Мероприятие было организовано Институтом непрерывного образования в сотрудничестве с Российско-Армянским университетом и Ереванским Русским Домом. Проект «Русское культурное пространство через призму языка» реализуется в соответствии с поручением Министерства образования Российской Федерации.
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