В шахте в Кузбассе произошло задымление, пострадали 15 человек

В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области идет эвакуация 115 рабочих. Как передает Арменпресс, об этом сообщила РИА Новости представитель холдинга СДС.

"Мы подтверждаем, что есть задымление. Работают ВГСЧ (военизированные горноспасательные части. — Прим. ред.), людей выводят… Выводятся 115 человек", — сообщила собеседница агентства.

Как рассказали РИА Новости в оперативных службах, в результате инцидента пострадали 29 человек.

"По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 29 человек", — сказал собеседник агентства.

По информации источника, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В ГУМЧС России по Кемеровской области агентству подтвердили, что спасателям поступило сообщение о задымлении в шахте.

"Люди выводятся. На месте работает отделение ВГСО (военизированный горноспасательный отряд). По оперативным данным в шахте находились 287 человек", — сказала собеседница агентства.

Там уточнили, что задымление произошло в вентиляционном штреке шахты.

Прокуратура начала проверку.