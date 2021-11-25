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Армянские борцы заняли третье место в командном зачете армейского первенства мира

Армянские борцы заняли третье место в командном зачете армейского первенства мира
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Сборная Армении по борьбе является третьей в командном зачете армейского чемпионата мира.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает федерация. В столице Исламской Республики Иран Тегеране завершился 35-й армейский чемпионат мира.

Сборная Армении по вольному стилю вышла на соревнования в составе 8 борцов, завоевав 8 медалей: 1 золотую, 2 серебряных и 5 бронзовых. Команда занимает 3-е место в командном зачете.

Сборная Армении по греко-римской борьбе завоевала 5 медалей. Они завоевали 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую медали, всего борцы завоевали 13 медалей.
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