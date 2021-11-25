Председатель НС РА Ален Симонян принял участие во Франции в форуме «Армения спустя год»

ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках двухдневного рабочего визита Председатель НС РА Ален Симонян 24 ноября во Франции принял участие в конференции «Армения спустя год», до начала которого глава парламента поблагодарил французских коллег, в частности председателя Сената Жерара Ларше за проведение мероприятия и просто за то, что он был рядом с армянами. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном Собрании РА.

Ален Симонян заявил, что последствия 44-дневной войны против Арцаха, развязанной Азербайджаном год назад, при широкомасштабной военно-политической поддержке Турции, ужасны, потери необратимы. В своем обширном выступлении Председатель НС подчеркнул, что миролюбивые народы Армении и Арцаха вынуждены были воевать как с Азербайджаном, так и с Турцией и наемными террористами. Глава законодательного собрания напомнил, что это было не только жестокое нападение на основные права Арцаха и армян Арцаха, их жизнь и физическую безопасность, но и нападение диктаторов на Армению и Арцах, которые встали на путь демократии. Тем не менее тяжелые потери и последствия не сломили дух нашего народа, отметил Ален Симонян, добавив, что через год после случившегося армянский народ полон надежды на то, что с помощью друзей он преодолеет этот вызов. Обращаясь к прогрессивному человечеству, Ален Симонян подчеркнул, что Азербайджан продолжает совершать грубые нарушения международного права и военные преступления.



Председатель НС поблагодарил Сенат Франции за "Резолюцию о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики" и ее значения, как важной гарантии безопасности армян Арцаха, укрепления переговорного процесса, в деле мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также признания международного статуса Арцаха.



Глава парламента высоко оценил визит делегации Председателя Сената Жерара Ларчера и лидеров пяти политических группировок, поддержавших принятие указанной резолюции, в Армению 23-25 апреля 2021 года, в ходе которого отмечалось 106-летие Геноцида армян. .



«Влиятельными посланиями президента Ларше и его делегации в Ереване Сенат Франции подтвердил свою принципиальную приверженность универсальным ценностям и безоговорочную солидарность с Арменией, Арцахом и армянским народом», - сказал Ален Симонян.



Председатель НС оценил активное участие Франции, сопредседателя Минской группы ОБСЕ и дружественной страны, в переговорах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



Говоря о дружественных отношениях Армения-Франция, Ален Симонян особо отметил подписанное между Сенатом и Национальным Собранием соглашение о сотрудничестве, которое, по словам Председателя НС, придаст новый импульс существующему сотрудничеству между законодательными органами.