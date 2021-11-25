Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

Амбарцум Матевосян назначен вице-премьером

Амбарцум Матевосян назначен вице-премьером
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент РА Армен Саргсян подписал указ о назначении Амбарцума Матевосяна заместителем премьер-министра.

Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на сайте президента РА.

Амбарцум Матевосян занимал должность губернатора Армавира с 16 октября 2018 года.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]