Амбарцум Матевосян назначен вице-премьером
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент РА Армен Саргсян подписал указ о назначении Амбарцума Матевосяна заместителем премьер-министра.
Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на сайте президента РА.
Амбарцум Матевосян занимал должность губернатора Армавира с 16 октября 2018 года.
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