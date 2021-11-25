По прогнозам политолога, в Сочи может быть принято решение о начале демаркации и делимитации

ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По словам политолога Степы Сафаряна, максимум, чего можно ожидать от трехсторонней встречи Пашинян-Путин-Алиев в Сочи, - это решение Республики Армения начать демаркацию и делимитацию и намерение сформировать правительственную комиссия по этому вопросу. Как сообщил «Арменпресс» руководитель Армянского института международной безопасности, судя по ответам премьер-министра Никола Пашиняна на пресс-конференции 23 ноября, в повестке сочинских переговоров не будет другого документа.



«Есть опасения, что будет подписан еще один документ, но премьер-министр фактически исключил, что другой документ может быть в повестке дня. Азербайджан пытался связать эту проблему с карабахской проблемой, пытался связать с мирным договором, но они теоретически и практически не могут иметь отношения, поскольку Россия сама, по сути, не может сделать больше - связать все это, привести мандат Минской группы и смешать с трехсторонним форматом, который явно не будет признан ни США, ни Францией.

Кроме того, сама Россия не может считать это целесообразным. А если территориальную целостность и мирный договор невозможно втиснуть в трехсторонний формат, остается лишь демаркация и делимитация, то есть разграничение и разъяснение так называемых «спорных» участков границы. Это максимум, который позволяет текущая ситуация», - прокомментировал Степа Сафарян.



По словам политолога, в ситуации, когда сама Москва, сторона, организующая переговоры, не желает "убивать" Минскую группу ОБСЕ и проблемы, находящиеся под мандатом Минской группы, в частности, вопрос урегулирования нагорно-карабахской проблемы, признание конфликтующими государствами территориальной целостности друг друга и заключение мирного договора привести в поле трехсторонних соглашений Армения-Россия-Азербайджан, следовательно, можно предположить два возможных варианта: либо Азербайджан согласится с тем, на что согласны Армения, либо не согласится, и решение в Сочи не будет принято.

Что касается заявления Кремля о том, что в ходе переговоров Никол Пашинян с Владимиром Путиным и Ильхамом Али особое внимание будет уделено восстановлению торгово-экономических отношений, то собеседник Арменпресс уточнил, что в лучшем случае будет обсуждаться процесс заявления от 11 января.



По словам Степы Сафаряна, здесь, похоже, нет никаких рисков для Армении, поскольку ни в заявлении от 11 января, ни в заявлении от 9 ноября не упоминается предложенный Азербайджаном «коридор», а также Азербайджан, как заявил премьер-министр Пашинян, никогда не употреблял термин «коридор» в ходе рабочих обсуждений и не говорил об этом.



Кроме того, вице-премьер России, сопредседатель Трехсторонней рабочей группы Алексей Оверчук 5 ноября во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване подчеркнул, что в случае восстановления транспортных коммуникаций в регионе суверенитет над дорогами будет сохранен странами, через которые будут проходить эти дороги.



В прессе уже давно распространено, что новая трехсторонняя встреча с участием лидеров России, Армении и Азербайджана состоится 9 ноября, в годовщину окончания 44-дневной войны в Арцахе, при посредничестве российской стороны. Но Москва официально подтвердила информацию только на этой неделе. 23 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что 26 ноября 2021 года, по инициативе российского лидера в Сочи между президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром РА Николаем Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоятся переговоры, посвященные годовщине подписания декларации о прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта 9 ноября 2020 года. В ходе переговоров планируется обсудить процесс выполнения договоренностей, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Согласно сообщению Кремля, особое внимание будет уделено восстановлению торгово-экономических и транспортных связей. В тот же день канцелярия премьер-министра РА подтвердила участие премьер-министра Никола Пашиняна в трехсторонней встрече, которая состоится 26 ноября в Сочи.



В заявлении, принятом 11 января 2021 года, лидеры Армении, России и Азербайджана заявили, что будет создана трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством заместителей премьер-министров Армении, России и Азербайджана, которая займется восстановлением коммуникаций в регионе.



Арам Саргсян