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МВД Франции уточнило данные по числу погибших при крушении лодки в Ла-Манше

МВД Франции уточнило данные по числу погибших при крушении лодки в Ла-Манше

МВД Франции привело обновленные данные, согласно которым число погибших у берегов Франции мигрантов в результате крушения лодки составило 27 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду телеканал BFMTV.

По данным МВД, двоих человек удалось спасти. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о 31 погибшем.

В среду в районе Кале затонула лодка, перевозившая около 50 нелегальных мигрантов. Они рассчитывали пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести мигрантов. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".


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