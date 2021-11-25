В некоторых районах Армении идет снег, на трассе Горис-Сисиан густой туман

ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. С 09:00 25 ноября идет снег в районах Артик, Ани, Арагац, Апаран, Сисиан, Горис, Мегри, Севан, Раздан, Гавар, Чамбарак, а в районах Ноемберян, Иджеван, Берд, Абовян, Талин, Ехегнадзор, Вайк - дождь.



Как передает "Арменпресс", об этом сообщает "Дорожный департамент", уточняя, что на трассе Горис-Сисиан густой туман, видимость 5 метров. Трасса Артик-Алагяз местами покрыта льдом.



Все межгосударственные автомобильные дороги открыты.