Беларусь и Армения за 5 лет увеличили товарооборот в 2,5 раза

Беларусь и Армения за последние 5 лет увеличили товарооборот в 2,5 раза. Как передает Арменпресс со ссылкой на БелТА, об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.

"По объему белорусского экспорта Армения традиционно входит топ-50 основных торговых партнеров Беларуси. При этом товарооборот между странами ежегодно растет. Так, если в 2016 году он составлял чуть более $32 млн, то в 2020-м - уже свыше $82 млн. Рост товарооборота зафиксирован и по итогам 9 месяцев нынешнего года, он превысил $62 млн", - сказали в пресс-службе.

Основными позициями белорусского экспорта в январе - сентябре 2021 года стали молочная продукция, мебель, вычислительные машины для автоматической обработки информации и лекарственные средства. В свою очередь из Армении Беларусь импортирует спиртные напитки, отходы и лом медные, специфические товары.

Наблюдается и рост армянских инвестиций в Беларусь. По итогам полугодия объем их поступления в экономику составил $10,6 млн (плюс 16,4%). Кроме того, в Беларуси действует 46 предприятий с армянским капиталом, в том числе 11 совместных и 35 иностранных организаций.

Расширению экономического потенциала двух стран способствует работа межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. С белорусской стороны ее возглавляет министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.