Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Армении и Таджикистана

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян представил своему собеседнику ситуацию, сложившуюся вследствие недавней агрессии вооруженных сил Азербайджана против суверенной территории Армении.

Собеседники также обсудили вопросы двусторонней армяно-таджикской повестки.

Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве двух стран в рамках ОДКБ.