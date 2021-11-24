Что в действительности ответил спикер НС Армении А.Симонян российскому корреспонденту?

Вчера некоторые армянские СМИ поспешили опубликовать часть обширной статьи корреспондента “Комсомольской правды” под названием “Год после войны в Карабахе”, касающуюся председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в беседе с А.Симоняном журналист представил свои ощущения как факты, никак не отражающие действительную картину интервью.

Реальность такова: прежде всего, Председатель НС А.Симонян не давал отдельного интервью корреспонденту “КП”. Представитель газеты встретился со спикером НС 12 ноября вместе с журналистами ряда российских СМИ в рамках посещения ими Армении.

На самом деле вопросы корреспондента и ответы Председателя НС А.Симоняна искажены и вырваны из контекста. Журналист также отмечает в статье, что пытается защитить Россию от очередного обвинения. Однако из вопросов-ответов четко видно, что против России не только не прозвучало обвинений, но спикер НС не соглашается с наблюдениями корреспондента.

Представляем вопросы-ответы:

Корреспондент: Вы сдали Карабах...

Председатель НС А.Симонян: Вы считаете, что мы сдали Карабах?

Корреспондент: Армения специально сдала Карабах, чтобы поменять геополитический вектор с российского на западный?

Председатель НС А.Симонян: Подобное восприятие, такие мысли существуют и в армянском обществе, что Россия сдала Карабах, по вашей же логике...

Корреспондент: А Вы согласны с этой мыслью?

Председатель НС А.Симонян: А с чего вы взяли, что кто-то сдал Карабах? Потому что, понимаете, когда вы говорите, что кто-то сдал Карабах, вы оскорбляете жертв и семьи, потерявшие в этой войне своих родных. Наш народ сражался до конца, и если кто-то собирался что-либо сдавать, для этого было несколько вариантов, начиная с плана Лаврова и заканчивая решением, в котором не было бы 3800 жертв с армянской стороны. Так что говорить, что кто-то что-то сдал, значит не знать, что происходит в Армении, не знать, что происходит в Азербайджане, что происходит в Нагорном Карабахе и, к сожалению, в России.

Корреспондент: А что вы сделали для его спасения? Год назад я был на съезде Союза добровольцев Донбасса. Несколько тысяч человек готовы были ехать к вам на помощь. Но в этот момент Армения приняла закон о наемничестве, о чем добровольцев и предупредили. То есть вы сознательно перекрыли поток людей, готовых пролить кровь за Армению.

Председатель НС А.Симонян: У нас не было проблем с количеством людей. Нашей задачей было бороться с “байрактарами”, которых нельзя было поразить имеющейся у нас техникой. Мы вывели около 25 тысяч наших военнослужащих из районов, перешедших под контроль Азербайджана. И вы думаете, мы проиграли войну из-за того, что у нас не было людей? Действительно? Вы думаете, что в 2020 г. войну выигрывают люди?

Прилагаем видео без какого-либо вмешательства и оставляем за вами право судить, перешло ли интервью в полемику или А.Симонян начал “закипать” к середине беседы. Призываем корреспондента “КП” Д.Стешина воздержаться от различных спекуляций, не лить воду на мельницу людей, пытающихся испортить армяно-российские отношения и своими шагами вбить клин между двумя дружественными и союзными странами.