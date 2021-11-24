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Азиатские индексы - 24-11-21

Азиатские индексы - 24-11-21

ТОКИО, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.58% и составил 29302.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.16% и составил 2019.12 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.10% и составил 3592.70 пункта, а HANG SENG вырос на 0.14% и составил 24685.50 пункта.


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