В правительстве обсужден законопроект о внесении изменений и дополнений в закон об общем образовании

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание по законопроекту о внесении изменений и дополнений в закон об общем образовании.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян подробно представила проект, отметив, что он предусматривает внедрение новых инструментов для аттестации, поощрения и повышения квалификации учителей. Изменения направлены на применение более эффективных и гибких подходов к управлению в сфере общего образования, введение более благоприятных условий для работы учителей, увеличение расходов в сфере общего образования и повышение эффективности управления школами.

Состоялся обмен мнениями вокруг проекта, были представлены различные предложения и наблюдения, с учетом которых проект будет доработан.

Премьер-министр Пашинян отметил важность непрерывных и эффективных реформ в сфере общего образования, подчеркнув, что повышение качества образования является одним из приоритетов правительства.