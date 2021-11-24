Панихида по Вано Сирадегяну состоится 3 декабря, он будет похоронен в селе Коти







По решению комиссии, панихида по Вано Сирадегяну состоится 3 декабря с 17:00 до 21:00 в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна.



Похороны государственного деятеля намечены на 12:00 4 декабря в родном селе Коти.



Траурное шествие отправится из Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна в Коти 4 декабря в 8:00. ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Состоялось заседание похоронной комиссии государственного деятеля, писателя Вано Сирадегяна. Как сообщает «Арменпресс» , об этом сообщили в правительстве РА.По решению комиссии, панихида по Вано Сирадегяну состоится 3 декабря с 17:00 до 21:00 в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна.Похороны государственного деятеля намечены на 12:00в родном селе Коти.Траурное шествие отправится из Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна в Коти 4 декабря в 8:00.