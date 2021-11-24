Глава МАГАТЭ назвал переговоры с Ираном безрезультатными

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры с Ираном не привели к конкретным результатам. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters.

"23 ноября 2021 года у меня состоялись встречи в Тегеране с вице-президентом Ирана Мохаммадом Эслами и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном", - говорится в заявлении. "Несмотря на все мои усилия, эти широкомасштабные переговоры и обсуждения по решению проблемы гарантий безопасности Ирана, подробно описанные в двух докладах, оказались безрезультатными".