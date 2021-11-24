В Китае признали превосходство С-400 над американскими конкурентами

Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" превосходит по своим характеристикам американский противоракетный комплекс THAAD, чьей отличительной особенностью является возможность поражать цели в верхних слоях атмосферы. Как передает Арменпресс, об этом пишет китайский портал Sina.

"Если их действительно поставить рядом, то С-400 выиграет", — заявил автор статьи.

По его мнению, российская система обладает более широким набором функций по сравнению с американским конкурентом. Так, С-400 способна поражать не только ракеты, но и авиацию потенциального противника.

"С точки зрения общей функциональности, российский С-400 больше похож на универсальный комплекс. Поэтому несмотря на то, что для перехвата на средних и больших дистанциях используется осколочный способ, который не такой мощный, как кинетический перехват американского THAAD, его преимущество в том, что российский ЗРК способен к мультизадачности", — добавил автор.

С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

THAAD (Terminal High Atitude Area Defense) — американский противоракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет средней дальности. Производителем является компания Lockheed Martin. Комплекс находится на вооружении у армии США с 2008 года.