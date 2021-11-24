Через кредит в 25 млн евро для Еревана будут закуплены новые автобусы







Как сообщили



Отмечается, что соглашение было подписано на основе предварительной договоренности, достигнутой между Правительством Республики Армения и ЕБРР в рамках Программы инвестиций в устойчивое городское развитие. 1 миллион евро будет предоставлен Восточноевропейским партнерством энергосбережения и окружающей среды (E5P) в качестве гранта.



В мероприятии также приняли участие министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян, глава представительства ЕС в Армении, посол Андреа Викторин, чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Армении Патрик Свенссон, а также другие представители международных и международных организаций. дипломатические делегации. ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Кредитное соглашение «Ереванская автобусная программа» подписано 24 ноября в Министерстве финансов РА между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).Как сообщили «Арменпресс» в Минфине, документ подписали министр финансов Тигран Хачатрян, глава армянского офиса Европейского банка реконструкции и развития Димитри Гвиндадзе, мэр Еревана Айк Марутян, директор ЗАО "Ереванский Автобус" Эльбак Тарпошян.Отмечается, что соглашение было подписано на основе предварительной договоренности, достигнутой между Правительством Республики Армения и ЕБРР в рамках Программы инвестиций в устойчивое городское развитие. 1 миллион евро будет предоставлен Восточноевропейским партнерством энергосбережения и окружающей среды (E5P) в качестве гранта.В мероприятии также приняли участие министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян, глава представительства ЕС в Армении, посол Андреа Викторин, чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Армении Патрик Свенссон, а также другие представители международных и международных организаций. дипломатические делегации.