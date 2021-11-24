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Алексей Оверчук встретился с Ильхамом Алиевым

Алексей Оверчук встретился с Ильхамом Алиевым
ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Вице-премьер России Алексей Оверчук встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили азербайджанские СМИ.

Алексей Оверчук входит в трехстороннюю рабочую группу (Армения, Россия, Азербайджан), в которой стороны обсуждают перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа. Дальнейший ход работ ведется в рамках анонса от 11 января.
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