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Варос Симонян назначен министром по информационным вопросам внутренних рынков ЕЭК

Варос Симонян назначен министром по информационным вопросам внутренних рынков ЕЭК
ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Варос Симонян назначен членом (министром) Коллегии Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

«Сегодня приступил к работе новый член правления, министр внутренних рынков, информации и информационных коммуникационных технологий Варос Симонян. Решение о его назначении было принято Высшим Евразийским экономическим советом на основании предложения Армении», - сказала Малкина.

В 2019-21 годах Варос Симонян занимал должность заместителя министра экономики. На новой должности Варос Симонян заменит Гегама Варданяна, подавшего в отставку.
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