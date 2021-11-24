СМИ: не менее 80 боевиков ИГ сдались талибам в афганской провинции Нангархар

По меньшей мере 80 радикалов из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сдались силам безопасности захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) в восточной провинции Нангархар. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Pajhwok.

По его сведениям, капитуляция террористов стала возможной благодаря посредничеству старейшин племен. Однако дополнительных подробностей агентство не приводит.

В течение последних трех месяцев в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ.