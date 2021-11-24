Арман Татоян представил в США вопрос незаконных вторжений Азербайджана на территорию Армении

ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В ходе встреч в США Защитник прав человека РА Арман Татоян представил факты незаконных вторжений вооруженных сил Азербайджана и нарушений прав армянского населения.



Как сообщает «Арменпресс», омбудсмен Армении сообщает, что обоснованно была представлена необходимость в зоне безопасности в качестве гарантии прав человека.

Были также представлены факты нарушения прав наших соотечественников в Арцахе, основанные на отчетах его партнера в Арцахе.



Омбудсмен, который находится в Соединенных Штатах по приглашению Армянского национального комитета Америки, провел многочисленные встречи с представителями различных групп диаспоры, неравнодушными лидерами и высокопоставленными официальными лицами США.



В частности, состоялись встречи с заместителем губернатора Калифорнии Эллен Куналакис, Руководящим органом Сан-Франциско, Наблюдательным советом, мэрией Лос-Анджелеса, Генеральным консулом Республики Армения в Лос-Анджелесе, послом Арменом Байбурдяном, предстоятелем Западной епархии Армянской Апостольской церкви США архиепископом Овнаном Тертеряном, предстоятелем Католикосата Великого Дома Киликии епископом Торгомом Тонояном.



В ходе встреч Защитник прав человека рассказал о вторжении Азербайджана 16 ноября на суверенную территорию Армении в Сюнике, которое сопровождалось нападениями азербайджанских войск в непосредственной близости от населенных пунктов, что поставило под угрозу право на жизнь и здоровье мирных жителей. Защитник также рассказал об азербайджанских вторжениях и нарушениях прав человека в Гегаркунике.



Арман Татоян подчеркнул, что азербайджанские военнослужащие незаконно размещаются на дорогах между городами и селами Республики Армения, что ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, нарушает нормальную жизнь людей.



Уполномоченный по правам человека в Армении также обратился также к вопросу немедленного возвращения незаконно задержанных в Азербайджане пленных (в том числе захваченных 16 ноября), искусственных судебных процессов без правовых оснований, отмечая важность реакции международных инстанций.



Арман Татоян подчеркнул, что антиармянство, поддерживаемое властями Азербайджана, является целенаправленной политикой, направленной на сохранение вражды между двумя народами, а также ставит под угрозу стабильность этих стран и правозащитную систему.