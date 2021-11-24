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Конверс Банк: встречайте Черную пятницу с Кэшбэк

Конверс Банк: встречайте Черную пятницу с Кэшбэк

В преддверии Черной пятницы Конверс Банк объявляет об очередной акции Cash back для владельцев виртуальных карт Visa virtual.

«Мы ценим удобство наших клиентов, делаем упор на безопасность сделок на онлайн-платформах и создаем лучшие условия для покупок. На этот раз Конверс Банк предлагает своим клиентам 26 ноября, в Черную пятницу, осуществлять онлайн-покупки с помощью цифровой  карты Банка Visa virtual и получить Кэшбэк в размере до 20 000 драмов»- сообщает Банк.  

Стоит отметить, что Visa virtual - первая цифровая карта, представленная в Армении для онлайн-покупок. Visa virtual безопасна для осуществления покупок и не подлежит фальсификациям. Карта физически не существует, поэтому ее невозможно потерять, а также она не привязана к денежному счету, из-за чего финансовые средства клиентов недоступны третьим лицам во время «атак». 

Подробности: https://www.conversebank.am/ru/visa-virtual/

Скачав мобильное приложение Конверс Банка, клиенты могут бесплатно получить виртуальную карту Visa virtual.

Конверс Банк контролируется Центральным Банком РА.


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