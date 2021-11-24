В Арцахе зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусом
11:39, 24 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 23 ноября в Республике Арцах проведено 322 исследования, зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что 133 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 21 пациента как крайне тяжелое, 76 - как тяжелое, в том числе молодых людей. Легкие случаи лечат амбулаторно.
В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса было обследовано 21847 граждан, из них 3636 дали положительный результат.
Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию днем раньше.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен