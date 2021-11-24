ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пригласили на предстоящий в декабре "Саммит за демократию", который пройдет в формате видеоконференции, 110 стран и территорий. Список опубликован на сайте Госдепартамента США.

Среди приглашенных, в частности, отсутствуют такие страны, как Россия и Китай. При этом среди участников значится Тайвань, который, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, является одной из китайских провинций. В списке также есть все входящие в ЕС страны, за исключением Венгрии. На саммит, согласно документу, не была приглашена также Турция, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Среди государств бывшего СССР в списке участников значатся только Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония. Среди стран Ближнего Востока перечислены Израиль и Ирак, однако не приглашены некоторые другие традиционные союзники США, такие как Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Катар и ОАЭ.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции.