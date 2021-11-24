Европейские индексы - 23-11-21

МОСКВА, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.11% и составил 15937.00 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.85% и составил 7044.62 пункта, британский FTSE вырос на 0.15% и составил 7266.69 пункта, а российский RTSI вырос на 2.11% и составил 1662.38 пункта.