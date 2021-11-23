Азербайджан пытается превратить регион в джунгли: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что Армения должна использовать агрессивную политику Азербайджана против этой же страны. Такое мнение Никол Пашинян выразил на онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос «Арменпресс».

«Азербайджан проводит агрессивную политику. Азербайджан всегда проводил агрессивную политику, наша задача - остановить агрессивную политику Азербайджана, используя все международные рычаги. По большому счету, за последние 15 лет в политике Азербайджана ничего не изменилось, а после войны она стала более агрессивной. Мы должны использовать агрессию Азербайджана против него же», - сказал Пашинян.

Коснувшись заявления руководства Азербайджана о том, что «они вернулись в Зангезур», «Зангезур принадлежит им», «Армения принадлежит им», Пашинян отметил, что все это похоже на международное хулиганство. «Азербайджан пытается превратить регион в джунгли. И мы должны показать, что это нападение на Армению, на суверенитет, на независимость, на государственность, на демократию.

На Конференции по демократии я представлю, что в регионе есть силы в лице Азербайджана, которые хотят превратить регион в джунгли. Против Азербайджана должны быть использованы международные механизмы», - добавил он.

По его словам, именно по этой причине Армения обратилась в Гаагский суд, где иск против Азербайджана был очень успешным. Теперь ждем предварительного решения суда. «Этот судебный процесс очень важен, он может создать новую основу для Армении и Арцаха с точки зрения урегулирования конфликта», - заключил Никол Пашинян.