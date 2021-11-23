Два человека погибли и 16 пострадали при взрыве на фабрике под Белградом

При взрыве на фабрике противоградовых ракет под Белградом пострадали 16 и погибли два человека, сообщило министерство внутренних дел Сербии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сильный взрыв произошел около 17.00 по ереванскому времени в районе Бубань-Поток на въезде в сербскую столицу с юга на фабрике противоградовых ракет Edepro. Из МВД сообщили СМИ, что на место выехали 11 машин и 36 пожарных.

"Сотрудники Сектора по ЧС стабилизировали последствия взрыва, который произошел на фабрике ракет на окружной дороге в районе Лештане, и по установленной к настоящему моменту информации погибли два человека, а 16 пострадали", - приводит МВД слова командира пожарно-спасательной бригады Белграда Милоша Майсторовича.

По его данным, взрывы произошли на складе готовой продукции площадью 240 квадратных метров, где находилось 500 противоградовых ракет с 30 килограммами взрывчатки.

Национальное телевидение Сербии ранее сообщило, что девять из пострадавших сотрудников госпитализированы в центре скорой помощи Белграда, остальные – на Военно-медицинской академии. Полиция оцепила район фабрики, на месте работают пожарные, спасатели и медики.