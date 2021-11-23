Пашинян коснулся вероятности новой войны и прямой связи между министрами обороны Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул вопрос о том, существует ли опасность новой войны с Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, в ходе онлайн-пресс-конференции премьер подчеркнул, что существует агрессивное поведение Азербайджана, которое необходимо сдерживать, в том числе с помощью международных рычагов.

«Но мы не избегаем прямых контактов с Азербайджаном. С какой целью формируется коммуникация между министрами обороны при посредничестве международного сообщества.

Позвольте мне ответить на этот вопрос несколько нейтрально: в конце концов, хватит обвинять друг друга в провокациях и т.д. Теперь я дал нашему министру обороны поручение активно использовать эту коммуникацию, обмениваться информацией о нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана с министром обороны Азербайджана, предложив, чтобы министр обороны Азербайджана сделал то же самое, чтобы мы увидели, кто и как реагирует.

И в результате станет понятнее, кто больше заинтересован в провокациях. Если выяснится, что обе стороны не заинтересованы в провокациях, тем лучше. Я имею в виду, что международный статус вопроса очень важно, но это не значит, что мы откажемся обсуждать эти вопросы с Азербайджаном и говорить с ним напрямую», - сказал Пашинян.

Он добавил, что есть вероятность личной беседы с президентом Азербайджана в Брюсселе, и он готов к этому разговору. «Но я сказал, что у обсуждения должна быть конкретная тема. Первой темой должны быть оценки общей ситуации, и в результате этого обсуждения должно быть выяснено, кто в конечном итоге заинтересован в дестабилизации ситуации. Если окажется, что ни я, ни он не заинтересованы, а я могу гарантировать, что мы не заинтересованы, то тем лучше», - отметил Пашинян.