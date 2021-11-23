Формат «3+3» не должен повторять существующие форматы: Пашинян

Для Армении очень важно, чтобы в рамках формата «3+3» не обсуждались те вопросы, которые обсуждаются в других форматах. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом в рамках онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о позиции Армении по вопросу формату «3+3».

По мнению премьер-министра, формат «3+3» не должен повторять существующие форматы.

«Например, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, для которого есть формат Минской группы ОБСЕ, и мы не обсуждаем этот вопрос в формате «3+3». Другой - то, что мы сформировали трехстороннюю комиссию по открытию региональных коммуникаций. Этот вопрос не должен обсуждаться в формате «3+3». Нужно обсуждать ключевые вопросы, которые не повторяют существующие форматы. Можно ли сформулировать такие вопросы? Поживем, увидим», - сказал премьер.

Пашинян подчеркнул еще одно обстоятельство: вопрос активизации региональной политики включен в программу правительства. Он отметил, что отношения с Россией, Евросоюзом и США для Армении важны, но есть желание активизировать региональную политику.

«Если мы увидим, что есть возможность активизировать наши отношения, создать позитивную повестку дня, возможно, мы обсудим эту возможность. Это наша позиция на данный момент, дальше будет видно», - заключил Пашинян.